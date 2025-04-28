Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Лапландия
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Недвижимость возле озера

Коттеджи возле озера в Лапландии, Финляндия

Fell Lapland sub region
5
Район Восточная Лапландия
8
Кемиярви
7
Колари
3
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Unarin Luusua, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Unarin Luusua, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$92,031
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти