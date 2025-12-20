Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Kemi-Tornio sub-region
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Kemi Tornio sub region, Финляндия

Торнио
21
Кеми
15
Тервола
10
Кеминмаа
8
1 объект найдено
Дом 8 комнат в Торнио, Финляндия
Дом 8 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$257,986
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
