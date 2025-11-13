Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Kemi Tornio sub region, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,666
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Кеминмаа, Финляндия
Дом 5 комнат
Кеминмаа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
$218,662
Дом 6 комнат в Торнио, Финляндия
Дом 6 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/3
$195,930
