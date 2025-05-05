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Дома с террасой в Helsinki sub region, Финляндия

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Вантаа
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Сипоо
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13 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
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$281,929
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
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$677,083
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Этаж 1/2
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$3,34 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Керава, Финляндия
Дом 5 комнат
Керава, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
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$442,387
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Керава, Финляндия
Дом 4 комнаты
Керава, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
Это то, о чем вы мечтали? Живите своей мечтой сейчас. Частный дом и теплый гараж в Вирренкул…
$507,246
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$473,092
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$541,396
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 10 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 10 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Этаж 1/3
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$1,36 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$413,270
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Вихти, Финляндия
Коттедж 1 комната
Вихти, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
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$75,728
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$609,561
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Этаж 1/3
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$1,06 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 5 комнат
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$226,988
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Helsinki sub region

коттеджи

Параметры недвижимости в Helsinki sub region, Финляндия

с видом на море
Недорогая
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