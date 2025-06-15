Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Жилая
  4. Многоуровневые квартиры
  5. Вид на горы

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Египте

Хургада
3
Красное Море
4
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 комната в Al Hadaba, Египет
Многоуровневые квартиры 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/6
Эксклюзивная студия-лофт с просторной террасой находится на последнем этаже жилого комплекса…
$95,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Египте

с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти