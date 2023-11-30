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Многоуровневые квартиры в Египте

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Хургада, Египет
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Хургада, Египет
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/7
Продается квартира-дуплекс с 2 спальнями Жилой косплекс с собственным пляжем Новое стр…
€112,000
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Параметры недвижимости в Египте

с видом на море
недорогая
элитная
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