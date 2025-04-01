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Квартиры с видом на море в Матрух, Египет

квартиры-студии
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1 объект найдено
Студия 1 комната в al maadi, Египет
Студия 1 комната
al maadi, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
For sale, a nice ground floor chalet with a garden in Marina 1 in the second district, a bea…
$102,700
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Параметры недвижимости в Матрух, Египет

с садом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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