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Виллы возле озера в Хургаде, Египет

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1 объект найдено
Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 4
О жилом комплексе Long Beach Residence – Хургада Long Beach Residence — это эксклюзивный …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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