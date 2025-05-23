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Виллы с гаражом в Хургаде, Египет

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2 объекта найдено
Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 4
О жилом комплексе Long Beach Residence – Хургада Long Beach Residence — это эксклюзивный …
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Хургада, Египет
Вилла 7 комнат
Хургада, Египет
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном в районе Магавиш Стильная вилла с 3 спальнями находится в районе Магави…
$240,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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