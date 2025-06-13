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Виллы около гольф-клуба в Хургаде, Египет

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 21 комната в Хургада, Египет
Вилла 21 комната
Хургада, Египет
Число комнат 21
Количество этажей 4
SOULFERYO BOUTIQUE VILLA SAHL HASHEESH Четырёхэтажная Бутик Вилла 1054 кв.м. с приватной …
$1,75 млн
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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