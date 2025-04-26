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Кондо с гаражом в Хургаде, Египет

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4 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Полностью укомплектованная квартира с 1 спальней в новом компаунде с приватным пляжем Сканди…
$75,279
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 1 комната в Хургада, Египет
Кондо 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Cala Sahl Hasheesh-роскошная недвижимость на престижном курорте. Cтудии, апартаменты и пентх…
$54,850
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью укомплектованная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейн…
$130,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейнами…
$154,684
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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