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Дома с бассейном в Santiago, Доминиканская Республика

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$3,70 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Кол-во ванных комнат 2
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$351,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Santiago, Доминиканская Республика

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