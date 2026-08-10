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Жилье в Santiago, Доминиканская Республика

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Licey al Medio, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Licey al Medio, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
AltoBello Residences - Сантьяго, Доминиканская РеспубликаAltobello Residences - это закрытое…
$151,100
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Квартира 3 спальни в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Luxury off-plan apartments in Cerros de Gurabo, Santiago, Dominican Republic.  This resident…
$232,500
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Параметры недвижимости в Santiago, Доминиканская Республика

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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