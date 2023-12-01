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Дома в Santiago, Доминиканская Республика

1 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кухней, с патио в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни с балконом, с кухней, с патио
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 552 м²
€154,006
в месяц
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Santiago, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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