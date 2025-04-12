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Квартиры с садом в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Роскошные апартаменты вне плана в Cerros de Gurabo, Сантьяго, Доминиканская Республика.Этот …
$232,500
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Параметры недвижимости в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика

с бассейном
Недорогая
Элитная
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