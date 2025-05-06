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Квартиры с видом на море в Samana, Доминиканская Республика

Las Terrenas
17
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
El Portillo, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$500,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Samana

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трехкомнатные

Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

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с видом на горы
с бассейном
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