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Квартиры в Сальседо, Доминиканская Республика
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22 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, с Agua
Cabarete, Доминиканская Республика
1
1
70 м²
€133,562
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
2
1
110 м²
2/1
1 большая спальня, 1 большая гостиная с кухней, 1 большой балкон с видом на бассейн, 1 больш…
€131,745
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
2
1
120 м²
2/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€454,294
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
5
4
539 м²
4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€2,36 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
3
237 м²
2/2
Впечатляющая квартира на берегу моря, в элитном жилом комплексе Beach прямо в Сосуа и прямо …
€772,299
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
5
4
334 м²
3/3
Этот пентхаус с 4 спальнями располагает балконом на первом этаже и солнечной крышей на второ…
€999,446
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
1
1
45 м²
2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€109,939
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
6
4
306 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€567,867
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
2
139 м²
2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
€227,147
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
1
1
41 м²
2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
€99,036
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
14
7
600 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,23 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
2
128 м²
1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€318,914
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
2
155 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€327,091
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
3
2
166 м²
2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€367,978
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
2
1
90 м²
1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€212,609
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
3
2
140 м²
4/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€356,166
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
1
1
45 м²
2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€109,939
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
1
1
45 м²
1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€106,305
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сальседо, Доминиканская Республика
2
2
72 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€177,174
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
3
2
100 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€204,432
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Языки общения: English, Español
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
2
2
129 м²
45/5
€254,404
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
2
1
76 м²
2/5
€127,202
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Параметры недвижимости в Сальседо, Доминиканская Республика
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