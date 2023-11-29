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Жильё в Сальседо, Доминиканская Республика

квартиры
22
дома
28
50 объектов найдено
Вилла 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€318,005
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, с Agua в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, с Agua
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€133,562
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
1 большая спальня, 1 большая гостиная с кухней, 1 большой балкон с видом на бассейн, 1 больш…
€131,745
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Вилла представляет собой модель Caoba с модификацией на 2 спальни / 2 ванные комнаты на перв…
€272,576
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Уютная вилла Colibri с двумя спальнями и красивой террасой в качестве дополнительного жилого…
€236,142
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€213,518
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€454,294
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€2,36 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 14 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 14 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/2
Гламурный особняк в горах северного побережья, в легких горного хребта, так что вы сможете н…
€9,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
2 спальни, 2 ванные комнаты, подсобное помещение, кухня, большая гостиная с невероятным видо…
€489,728
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Этаж 1/1
Фасад дома украшен великолепным водопадом, что делает вход в эту виллу абсолютно уникальным …
€717,784
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2/2
Впечатляющая квартира на берегу моря, в элитном жилом комплексе Beach прямо в Сосуа и прямо …
€772,299
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 3/3
Этот пентхаус с 4 спальнями располагает балконом на первом этаже и солнечной крышей на второ…
€999,446
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 518 м²
Этаж 1/1
Элегантность этой виллы не приносится в жертву ее непринужденной обстановке и открытой плани…
€885,872
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€109,939
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€567,867
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
€227,147
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
€99,036
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
€636,011
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Этаж 4/4
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€1,23 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
Отличная инвестиционная возможность для бизнеса Airbnb! Эксклюзивная возможность приобрести …
€840,443
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
€2,27 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
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€357,983
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
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€318,914
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
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€327,091
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/3
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€367,978
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€362,526
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€318,005
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€508,809
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 464 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€722,327
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Сальседо, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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