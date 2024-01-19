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Пентхаусы в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
€257,352
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Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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