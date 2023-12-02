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Realting.com
Доминиканская Республика
Земельные участки
Пуэрто-Плата
Земельные участки в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
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15 объектов найдено
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
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€36,692
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сальседо, Доминиканская Республика
Важный последний участок земли на пляже со всеми готовыми документами, чтобы начать роскошну…
€8,53 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Красивый участок земли прямо на пляже в кабаре, способном развивать роскошные проекты. Немед…
€1,41 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Sabaneta de Yasica, Доминиканская Республика
В красивой Ла-Каталине, с потрясающей растительностью, находится, возможно, самая красивая в…
€4,22 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Деревня на берегу океана с самыми большими удобствами в Сосуа, охраняемая, имеет собственный…
€44,153
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€990,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Стратегическое расположение, пляж, участок, участок, просто принесите свой проект сюда, в са…
€596,240
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Sosua, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€41,68 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Красивая земля прямо перед Международной школой Сосуа, владелец разделил ее на 24 участка, к…
€2,29 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сальседо, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€504,511
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Encuentro Beach — это потрясающий участок на берегу океана площадью 50 гектаров, который вкл…
€36,69 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,85 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,03 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сальседо, Доминиканская Республика
Участки под индивидуальное строительство вилл; в Sosua Ocean Village площадью 485 кв.Проект …
€66,838
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Земельные участки с подъездными путями
Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€24,40 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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