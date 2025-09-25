Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Ла-Альтаграсия
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Терраса

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с террасой в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
3
Игуэй
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Квартира для аренды - Penthouse / долгосрочная аренда в Пунта-Кана!Стратегическое расположен…
$580
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

с садом
с бассейном
с полем для гольфа