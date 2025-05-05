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Виллы в Jarabacoa, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Ищете свой оазис в горах? Эта красивая вилла в Джарабакоа является идеальным сочетанием роск…
$185,000
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Параметры недвижимости в Jarabacoa, Доминиканская Республика

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