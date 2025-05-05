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Квартиры с бассейном в Jarabacoa, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Лофты в лесу - сообщество, вдохновленное природой в ДжарабакоаО проекте2 спальни, 2,5 ванные…
$285,000
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Параметры недвижимости в Jarabacoa, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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