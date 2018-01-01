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GOLDAS

Alanya
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GOLDAS
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2013
Языки общения
Языки общения
English, Русский
О застройщике

Универсальный разработчик. Строительство и продажа недвижимости в Турции с 2013 года. В настоящее время площадь разрабатываемых проектов составляет более 100 000 кв. Мы предлагаем широкий спектр недвижимости для инвестиций и жизни. Мы предоставляем уникальное сочетание функций: объективная ценовая политика, сбалансированное соотношение цены и качества." Мы предлагаем гарантии надежности. Высокие показатели текущего завершения строительного проекта. Доставка по расписанию или раньше.

Наши агенты в Турции
Viktoriya Degtyareva
Viktoriya Degtyareva
3 объекта
Другие застройщики
Uzun Group Of Companies

Группа компаний Uzun была основана как семейный бизнес Гюрселем Узуном в Никосии в 1980 году. Компания серьезно и тщательно подходит к выполнению своей работы, предлагая людям качественное жилье и помогая им адаптироваться к окружающей среде и городу. Мы придаем особое значение эстетике и эмоциям, а не просто проводим инженерные работы. Мы стараемся изменить концепцию строительства в нашей стране. С момента своего основания группа компаний Uzun реализовала немало жилых и коммерческих проектов в регионах Северного Кипра. Сегодня мы входим в число ведущих компаний страны.  

Majd International Company

Международная компания Majd была основана как холдинговая компания в Турции, и уже более двадцати лет ведет свою деятельность в Иране и за рубежом. Мы гордимся своей плодотворной работой, уровнем сервиса и экономическими успехами. Благодаря нашему профессиональному опыту мы предоставляем жителям Турции высококлассные услуги.

Zeray Construction Inc.

Обладая опытом и пониманием проектов, которые меняют стандарты, «Zeray» реализует жизненные проекты во многих различных областях с инновационной точки зрения. Принципы качества, чувство ответственности за окружающую среду и человеческую жизнь, а также понимание ценностей - одни из неизменных принципов «Zeray».

Наши основные принципы - создавать современные жилые помещения с новаторским подходом, чувством ответственности перед окружающей средой и человеческой жизнью.

KurtSafir

Профессиональные знания высокого профиля, накопленный опыт, использование высококачественных и современных технологий, отвечающих европейским стандартам качества, обеспечили строительным проектам KurtSafir признание в профессиональной и архитектурной среде, все проекты выполнены с отличным комфортом и восхищают своим неординарным, современным дизайном.

Компания"КуртСафир" располагает собственными финансовыми ресурсами для обеспечения строительства своих объектов, не привлекая кредитные или заемные средства. Инфраструктура компании осуществляет полный цикл работ - от первоначального анализа земельного участка и маркетинговых исследований до сдачи построенного объекта в эксплуатацию, дизайна интерьера и управления зданием. Компания самостоятельно управляет и обслуживает все построенные объекты.

В компании работает более 250 высококвалифицированных специалистов различных специальностей. Также компания располагает собственным автопарком строительной техники.

Представительства нашей компании и офисы продаж расположены в европейских странах, ОАЭ, а также в России. Сотрудники отдела продаж KurtSafir говорят на английском, голландском, немецком, турецком, русском, украинском, арабском, фарси. Специалисты нашей компании обеспечат грамотное составление договора и прозрачность сделки, после регистрации помогут соблюсти все необходимые формальности с местными государственными органами для вашего комфортного пребывания и отдыха в Турции.

Сегодня наша компания по праву пользуется репутацией стабильного и надежного делового партнера. Это обеспечивает потенциал для дальнейшего развития и позволяет уверенно смотреть в будущее.

Каждый день мы стараемся быть в курсе последних событий и новостей, принимаем участие в зарубежных выставках недвижимости и тематических семинарах, что позволяет нам быть в курсе всех текущих изменений в турецком законодательстве и тенденций на рынке недвижимости. Мы с гордостью заявляем о нашей компании, что основой нашей работы является качество и превосходство, МЫ ОТКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ КОМФОРТА!

KurtSafır - строительная компания, основанная 35 лет назад Кадиром Куртом и Хачи Османом Укданом. В настоящее время, не нарушая традиций семейного бизнеса, KurtSafır управляется Эсатом Куртом.

KurtSafir - признанный лидер в области строительства жилья: бизнес, элит, премиум и комфорт класса. Наша компания работает по всей территории Турции, но основное направление строительства в настоящее время ведется в элитных районах Алании.

Компания получила стандарт качества ISO 9001, что свидетельствует о высоких стандартах качества предоставляемых услуг и выполняемых работ по строительству недвижимости.

Наша компания специализируется на строительстве самых сложных и знаковых объектов в Турции - многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости.

Miray Invest

НАША МИССИЯ:

отражать технологические достижения в бизнесе, придерживаясь трех принципов: безопасности, эстетики и экономии в строительном и инвестиционном бизнесе, чтобы гарантировать удовлетворенность клиентов с минимальными затратами, минимальной маржой прибыли и максимальным качеством, а также предлагать полный комплекс услуг. услуги предприятия, инвестирования и разработки проектов.

НАШ ВЗГЛЯД:

быть самым надежным именем в сфере недвижимости во всем мире,

чтобы улучшить наши успехи и опыт, применяя принципы постоянного прогресса, и занять место среди ведущих компаний на мировом рынке недвижимости и инвестиций.

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