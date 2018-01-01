Профессиональные знания высокого профиля, накопленный опыт, использование высококачественных и современных технологий, отвечающих европейским стандартам качества, обеспечили строительным проектам KurtSafir признание в профессиональной и архитектурной среде, все проекты выполнены с отличным комфортом и восхищают своим неординарным, современным дизайном.

Компания"КуртСафир" располагает собственными финансовыми ресурсами для обеспечения строительства своих объектов, не привлекая кредитные или заемные средства. Инфраструктура компании осуществляет полный цикл работ - от первоначального анализа земельного участка и маркетинговых исследований до сдачи построенного объекта в эксплуатацию, дизайна интерьера и управления зданием. Компания самостоятельно управляет и обслуживает все построенные объекты.

В компании работает более 250 высококвалифицированных специалистов различных специальностей. Также компания располагает собственным автопарком строительной техники.

Представительства нашей компании и офисы продаж расположены в европейских странах, ОАЭ, а также в России. Сотрудники отдела продаж KurtSafir говорят на английском, голландском, немецком, турецком, русском, украинском, арабском, фарси. Специалисты нашей компании обеспечат грамотное составление договора и прозрачность сделки, после регистрации помогут соблюсти все необходимые формальности с местными государственными органами для вашего комфортного пребывания и отдыха в Турции.

Сегодня наша компания по праву пользуется репутацией стабильного и надежного делового партнера. Это обеспечивает потенциал для дальнейшего развития и позволяет уверенно смотреть в будущее.

Каждый день мы стараемся быть в курсе последних событий и новостей, принимаем участие в зарубежных выставках недвижимости и тематических семинарах, что позволяет нам быть в курсе всех текущих изменений в турецком законодательстве и тенденций на рынке недвижимости. Мы с гордостью заявляем о нашей компании, что основой нашей работы является качество и превосходство, МЫ ОТКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ КОМФОРТА!

KurtSafır - строительная компания, основанная 35 лет назад Кадиром Куртом и Хачи Османом Укданом. В настоящее время, не нарушая традиций семейного бизнеса, KurtSafır управляется Эсатом Куртом.

KurtSafir - признанный лидер в области строительства жилья: бизнес, элит, премиум и комфорт класса. Наша компания работает по всей территории Турции, но основное направление строительства в настоящее время ведется в элитных районах Алании.

Компания получила стандарт качества ISO 9001, что свидетельствует о высоких стандартах качества предоставляемых услуг и выполняемых работ по строительству недвижимости.

Наша компания специализируется на строительстве самых сложных и знаковых объектов в Турции - многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости.