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Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€670,000
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4
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О комплексе

Предлагаются пентхаусы с большими балконами, садами на крыше и видом на море.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Гранитные столешницы
  • Солнечный водонагреватель
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров, минимаркета, автобусной остановки, ресторанов и пляжа.

  • Пляж, порт, бары и рестораны - 10 минут ходьбы
  • Торговый центр - 12 минут ходьбы
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€670,000
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