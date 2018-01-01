Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр

Предлагаются виллы с бассейнами 7 х 3 м, садами, террасами на крыше и парковочными местами.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 900 метров
Школа - 1 км
Аэропорт Пафоса - 10 км
Порт Пафоса - 4 км
Корал-Бэй - 8 км
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с большими балконами.
Здание располагает крытой парковкой и садом на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Высококачественная кухонная мебель
Мраморный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от исторического центра города с узкими улочками, магазинами, кафе и ресторанами, рядом с международными школами и деловым и туристическим районами Пафоса, ночными клубами, пляжем.
Автомагистраль Пафос-Лимассол - 4 минуты езды
Пляж - 8 минут езды
Торговый центр - 6 минут езды
Резиденция располагает ухоженными садами, инфинити-бассейнами, клубом и теннисным кортом, баром и рестораном, тренажерным залом, сауной и парной, массажными салоном и салоном красоты, детской площадкой, пешеходными дорожками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на вершине холма, рядом с тавернами, барами, пабами и ночными клубами, всей необходимой инфраструктурой, международной школой и достопримечательностями, в нескольких минутах езды от порта Пафоса, набережной и магазинов.
Ближайший пляж - 2 минуты
Центр Пафоса - 5 минут
Археологические достопримечательности - 3 минуты
Порт и набережная - 9 минут
Автомагистраль - 15 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Международная школа - 5 минут
Университет - 12 минут