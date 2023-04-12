Купить отель в России

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21 объект найдено
Отель 2 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат 36 м²
€ 196,309
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 168,121
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 170,381
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 164,577
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 172,550
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 2 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат 36 м²
€ 196,309
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 168,121
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 172,550
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 169,794
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 166,208
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 164,577
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 171,956
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 2 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат 36 м²
€ 196,035
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 170,372
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 171,740
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 167,335
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 3 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат 46 м²
€ 220,774
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 3 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат 46 м²
€ 222,548
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 2 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат 36 м²
€ 193,368
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отельв Нижний Новгород, Россия
Отель
Нижний Новгород, Россия
772 м² Количество этажей 3
€ 155,340
Продам дебаркадер проекта 47Б. Длина 35, ширина 9.60, высота борта 2, 8 железобетонный, в от…
Отельв Семёнов, Россия
Отель
Семёнов, Россия
1 640 м² Количество этажей 2
€ 357,616
Продаётся гостиничный комплекс Семёновский ковчег. Гостиничный комплекс расположен в старинн…

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