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Купить коммерческую недвижимость в Santa Maria Maior, Португалия

12 объектов найдено
Коммерческаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
269 м²
€ 450,000
Склад с утвержденным проектом, на 3 таунхауса, расположенный в центре Фару, в 5 минутах ходь…
Инвестиционная 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Инвестиционная 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 76 м²
€ 395,000
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
Коммерческая 1 ваннаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 308 м²
€ 550,000
Магазин / Коммерция, расположенный близко ко всем услугам и магазинам, легкий доступ. Это …
Магазин 1 ваннаяв Santa Maria Maior, Португалия
Магазин 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
€ 145,000
Коммерческая 3 ванныхв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая 3 ванных
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 115 м²
€ 1,100,000
Магазин с 115м2 в Салданья. Вставленный на первом этаже имеет большое пространство, 3 ванн…
Коммерческая 1 ваннаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 205 м²
€ 135,000
Магазин с террасой в Баррейро. Недвижимость состоит из большой комнаты, ванной комнаты, кл…
Коммерческаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
23 м²
€ 173,500
Очень хорошо расположен первый этаж коммерческой недвижимости, в одном из главных проспектов…
Коммерческаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
11 м²
€ 35,000
Офисная комната вставлена в очень хорошо расположенное здание, рядом со зрительным залом Хос…
Коммерческая 1 ваннаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 204 м²
€ 140,000
Большая коммерческая площадь, расположенная на первом этаже, площадью более 200 кв.м. Мага…
Коммерческая 2 ванныхв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая 2 ванных
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 91 м²
€ 285,000
Магазин расположен в центре Paços de Arco, недалеко от средней школы Luis de Freitas Branco …
Коммерческаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
66 м²
€ 260,000
Офис, расположенный в самом сердце Пасос-де-Арко, недалеко от средней школы Луиш де Фрейтас …
Коммерческаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
€ 1,250,000
Здание с 3 единицами: общей площадью 250 м²: с пентхаусом T1 на крыше (с 180-градусным видом…

Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с видом на море
недорогая
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