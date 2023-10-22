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Коммерческая недвижимость в Мадейра, Португалия

1 объект найдено
Офис 1 комната с лифтом, с гаражом, с Онлайн-показ в Nuns Valley, Португалия
Офис 1 комната с лифтом, с гаражом, с Онлайн-показ
Nuns Valley, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K Продается офис в центре города Фуншал, расположен…
€200,000
Realting.com
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