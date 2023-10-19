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Коммерческая недвижимость в Loule, Португалия

Sao Clemente
3
5 объектов найдено
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Площадь 429 м²
Жилищные здания в полной собственности с этажами или подразделениями, подверженными независи…
€850,000
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
€495,000
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
Здание состоит из 2 этажей со смешанным использованием жилой площади, торговли и услуг в кра…
€1,25 млн

Типы недвижимости в Loule

инвестиционная недвижимость
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