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Продажа офисных помещений в Италии

коммерческая недвижимость
355
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92
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2 объекта найдено
Офисв Италия, Италия
Офис
Италия, Италия
78 м²
€ 236,900
Ресторанный бизнес в Италии продается вместе с оборудованием, а также есть возможность получ…
Офисв Gorga, Италия
Офис
Gorga, Италия
€ 1,190,000
Selling a business with real estate4 bedroom apartment located in a prestigious area of ​​Ro…

Регионы с недвижимостью на продажу

Лацио

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