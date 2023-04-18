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Купить коммерческую недвижимость в Гроссето, Италия

Гроссето
7
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
1
13 объектов найдено
Коммерческаяв Roccastrada, Италия
Коммерческая
Roccastrada, Италия
Цена по запросу
In the hills of the Maremma, there is the town of Montemassi, where a picturesque castle ris…
Коммерческаяв Rispescia, Италия
Коммерческая
Rispescia, Италия
Цена по запросу
Offered for sale is a large estate of 50 hectares with a rare combination of wine and horse …
Коммерческая 5 спаленв Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
6 Количество комнат 420 м²
€ 1,480,000
KK-1536. Виноградник в Тоскане Casale Le VigneВнутренние: 420 кв.м. Экстерьер: 8,0 га Спальн…
Коммерческаяв Гроссето, Италия
Коммерческая
Гроссето, Италия
682 м²
€ 1,350,000
KK-1465. Производство кантина с квартирой на первом этаже и виноградникамиНа окраине небольш…
Коммерческая 5 спаленв Seggiano, Италия
Коммерческая 5 спален
Seggiano, Италия
6 Количество комнат 782 м²
€ 3,980,000
KK-1819. Великолепное поместье с тремя виллами, оливковой рощей и виноградникомЭто великолеп…
Коммерческая 5 спаленв Giannella, Италия
Коммерческая 5 спален
Giannella, Италия
6 Количество комнат 2 000 м²
€ 12,000,000
LD-0489. Роскошная вилла на море в ТосканеНа кристально чистом море Арджентарио, известном м…
Коммерческая 5 спаленв Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
6 Количество комнат 4 000 м²
€ 7,500,000
LD-0251. Элитная вилла в Италии, ТосканаВ одном из незнакомых и нетронутых массовым туризмом…
Коммерческая 5 спаленв Scarlino, Италия
Коммерческая 5 спален
Scarlino, Италия
6 Количество комнат
€ 9,500,000
SG-100715. Агро-туристический Комлекс с видом на мореБлагодаря своему уникальному местополо…
Коммерческаяв Гроссето, Италия
Коммерческая
Гроссето, Италия
240 м²
€ 6,500,000
IT-111017-1. Cовременная винодельческая компания в центре МареммыВ центре Мареммы и всего в …
Коммерческая 5 спаленв Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 7,500,000
LD-0193. РОСКОШНЫЙ ДОМ В ТОСКАНЕ НА ПРОДАЖУПродажа роскошной виллы в Тоскане. Умело отрестав…
Коммерческая 5 спаленв Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
6 Количество комнат 1 600 м²
€ 12,000,000
LD-1498. Вилла класса люкс в ГроссетоВ провинции Гроссето на юге Тосканы выставлено на прода…
Коммерческая 4 спальнив Гроссето, Италия
Коммерческая 4 спальни
Гроссето, Италия
5 Количество комнат 970 м²
€ 3,500,000
KK-1461. Винодельня с апартаментами и частным озеромРасположенный в провинции Гроссето, в То…
Коммерческаяв Гроссето, Италия
Коммерческая
Гроссето, Италия
1 800 м²
Цена по запросу
Эта ферма в Тоскане находится на холмах Мареммы, в провинции Гроссето, рядом с районом Бруне…

Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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