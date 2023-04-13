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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
Купить коммерческую недвижимость в Западно-Задунайский край, Венгрия
Soproni jaras
18
Дьёр
17
Залаэгерсег
17
Шопрон
15
Lenti jaras
7
Koermendi jaras
6
Летеньеский яраш
6
Koszegi jaras
5
Mosonmagyarovari jaras
5
Szombathelyi jaras
5
Кестхей
5
Сомбатхей
5
Sarvari jaras
4
Zalaszentgroti jaras
4
Ленти
4
Надьканижа
4
Надьканижаский яраш
4
Шарвар
4
Buek
3
Кёрменд
3
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158 объектов найдено
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
90 м²
€ 103,729
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
112 м²
€ 172,882
Коммерческая
Szalapa, Венгрия
600 м²
€ 172,616
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
52 м²
€ 119,687
Коммерческая
Szakony, Венгрия
15 м²
€ 4,574,717
Коммерческая
Rajka, Венгрия
611 м²
€ 2,350,000
Коммерческая
Buek, Венгрия
93 м²
€ 80,935
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
650 м²
€ 585,138
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
250 м²
€ 704,826
Коммерческая
Roenoek, Венгрия
850 м²
€ 345,498
Инвестиционная
Gutorfoelde, Венгрия
79 349 м²
€ 718,124
Коммерческая
Zalaszentmihaly, Венгрия
150 м²
€ 106,123
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
48 м²
€ 201,873
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
260 м²
€ 1,037,291
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
859 м²
€ 1,154,318
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
36 м²
€ 52,928
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
56 м²
€ 83,515
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
97 м²
€ 124,741
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
210 м²
€ 242,034
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
128 м²
€ 110,910
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
543 м²
€ 603,756
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
380 м²
€ 340,763
Коммерческая
Белед, Венгрия
149 м²
€ 71,945
Коммерческая
Базакереттье, Венгрия
96 м²
€ 19,948
Коммерческая
Баконьсентласло, Венгрия
73 м²
€ 210,118
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
336 м²
€ 664,930
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
92 м²
€ 113,038
Коммерческая
Цельдёмёльк, Венгрия
22 м²
€ 33,246
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
360 м²
€ 502,687
Коммерческая
Фертёд, Венгрия
257 м²
€ 186,180
A currently operating car service located on an area of 2,630 m2 in the central location o…
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Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия
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