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Купить коммерческую недвижимость во Франции

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67 объектов найдено
Инвестиционнаяв Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
2 072 м²
€ 49,000,000
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
Коммерческаяв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
400 м²
€ 3,120,000
Франция Лазурный берег Клиника (5,2% нетто) Уникальное и редкое пр…
Отельв Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
5 600 м²
€ 12,000,000
Франция Долина Луары Замок-отель 5***** Редкое предложение. За…
Отельв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
€ 85,000,000
Франция Лазурный берег Отель 4**** на первой линии Великолепный СП…
Инвестиционнаяв Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
1 315 м²
€ 8,600,000
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
Отельв Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 2,200,000
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
Отельв Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
1 100 м²
€ 4,200,000
Франция административный регион Аквитания Замок-отель с рестораном …
Коммерческаяв Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
360 м²
€ 3,800,000
Франция Аквитания Виноградники +производство Винодельческое хозяйс…
Коммерческаяв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
350 м²
€ 3,400,000
Франция Прованс Винодельня в Провансе Винодельческое хозяйство в П…
Коммерческаяв Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
260 м²
€ 3,000,000
Франция Аквитания Винодельня в Бордо Интересное и редкое предложен…
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
3 600 м²
€ 14,200,000
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
Отельв Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
3 500 м²
€ 4,800,000
Франция Долина реки Луары Замок-отель 3500м2 Элегантный замок- от…
Коммерческаяв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
550 м²
€ 2,960,000
Франция Прованс Производство вина Интересное винодельческое хозяй…
Отельв Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
3 350 м²
€ 5,600,000
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
Отельв Шампань, Франция
Отель
Шампань, Франция
5 800 м²
€ 8,500,000
Франция регион Шампань Гольф &amp; СПА отель Прекрасный дейст…
Инвестиционнаяв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Инвестиционная
Лазурный Берег и Прованс, Франция
2 290 м²
€ 18,800,000
Франция Лазурный берег Здание под реконструкцию Очень редкое предл…
Магазинв Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
358 м²
€ 1,650,000
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
Коммерческаяв Валлорис, Франция
Коммерческая
Валлорис, Франция
995 м²
€ 1,590,000
Комплекс недвижимости 995 м ², состоящий из 28 офисов от 21 до 50 м ², 43 парковочных мест и…
Магазинв Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
275 м²
€ 1,333,000
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du…
Коммерческаяв Франция, Франция
Коммерческая
Франция, Франция
3 480 м²
€ 7,000,000
Уникальный туристический центр с парком в 14 гектар с потрясающими панорамными видами на мор…
Коммерческаяв Франция, Франция
Коммерческая
Франция, Франция
€ 10,000,000
Продажа апарт-отеля категории 4 звезды, в Каннах в 5ти минутах ходьбы до знаменитого Дворца …
Коммерческаяв Франция, Франция
Коммерческая
Франция, Франция
2 300 м² Количество этажей 3
€ 6,900,000
Продажа отеля, категории 3*,площадью 2300 кв.м. Отель выгодно расположен на берегу реки Siag…
Отель 30 комнатв Capvern, Франция
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
30 Количество комнат 800 м²
Цена по запросу
Коммерческая 2 спальнив Avignon, Франция
Коммерческая 2 спальни
Avignon, Франция
Цена по запросу
Отельв Breil-sur-Roya, Франция
Отель
Breil-sur-Roya, Франция
1 133 м²
€ 6,350,000
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 6.35 млн.€!Снижена ст…
Коммерческаяв Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
€ 12,000,000
Франция Бордо Виноградник в "золотом треугольнике" Бордо …
Доходный домв Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
2 093 м²
€ 25,000,000
Франция г.Париж Доходный дом в 8 округе Парижа Жилое здание…
Отельв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
476 м²
€ 6,156,000
Франция Лазурный берег     Отель 4**** рядом с Монако     Очень хороший отель…
Отельв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
550 м²
€ 1,950,000
Франция г.Больё-сюр-Мер Отель в центре Больё-сюр-Мер Отель 2** …
Отельв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 000 м²
€ 2,950,000
Франция г.Биот Отель 3***в г.Биот Великолепный отель 3*…

Регионы с недвижимостью на продажу

Метрополия Франции
Иль-де-Франс
Прованс-Альпы-Лазурный Берег
New Aquitaine
Grasse
Avignon
Баньер-де-Бигор
Ницца
Окситания

Параметры недвижимости во Франции

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Недвижимость во Франции: лучший способ инвестирования собственных средств

Одним из выгодных способов инвестирования собственных средств считается покупка недвижимости. Если позволяют доходы, выбирайте недвижимость во Франции:

  • в небольшом городе или пригороде страны вы потратите до 1 тыс. евро за кв. м;
  • в Париже стоимость жилья существенно выше — однокомнатная квартира обойдется примерно в 3,5 тыс. евро за квадрат;
  • на Лазурном Берегу самая дешевая двухкомнатная квартира стоит от 1-1,5 млн. евро, а особняк при удачном исходе торгов — до миллиона.

По спросам среди иностранных инвесторов лидирует Париж, Бордо, Лион, Ницца, Канны, Сен-Тропе. Элитные виллы продаются в Рокебрюн-Кап-Мартен и Сен-Жак-Кап-Ферра. К слову, дороже всего обойдется покупка жилой недвижимости в Монако.

Решили купить недвижимости во Франции — будьте готовы к дополнительным расходам

Как и в любой другой стране, купить недвижимость во Франции можно у застройщика или на вторичном рынке. В каждом из случаев покупателю нужно оплатить стоимость объекта и учесть дополнительные расходы на разовые услуги. Сначала нужно заплатить комиссионные риелтору. Затем — обязательный сбор по земельному кадастру. Поскольку все документы на дом или другую недвижимость должны быть зарегистрированы официально, потребуются также услуги нотариуса. Кроме всего прочего, покупка на первичном рынке дополнительно облагается налогом.

Обратите внимание: приобретение недвижимости в любой части Франции дает покупателю дополнительные льготы на получение временного ВНЖ или медицинского страхования.

Если вы собрались на ПМЖ во Францию, приготовьте на содержание трехкомнатной квартиры площадью от 100 кв. м сумму в 3700 евро/год. Кроме того, необходимо будет платить ежегодный налог на недвижимость.

На какой доход можно рассчитывать владельцу виллы или квартиры

По статистике Франция считается одной из популярнейших туристических стран Евросоюза. Поэтому вы не прогадаете, если выберете объект для покупки в столице, на Лазурном Берегу или в Провансе. Здесь активно развивается строительство, и новые квартиры каждый год дорожают. Владельцы вилл в Ницце, Каннах, Сен-Тропе сдают особняки в аренду отдыхающим и ежегодно повышают свои доходы на 3-8%. Неизменно пользуются спросом апартаменты с видом на море, пентхаусы и небольшие домики с аккуратными, ухоженными садами.

Владелец французской недвижимости сможет быстро оформить шенгенскую мультивизу. Причем в документ могут быть вписаны все члены семьи. Это позволит быстрее и проще получить временный вид на жительство в стране, свободно путешествовать по Евросоюзу.

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