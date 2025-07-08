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Коммерческая недвижимость в Хельсинки, Финляндия

офисы
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8 объектов найдено
Коммерческое помещение 70 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 70 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
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$118,070
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Производство 223 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 223 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 2/3
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$410,220
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Офис 53 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 53 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
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$135,132
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Офис 63 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 63 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
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$161,230
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Офис 42 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 42 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$105,485
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Офис 47 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 47 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$125,853
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Производство 135 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 135 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$345,757
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Офис 55 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 55 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$143,542
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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