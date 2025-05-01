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Отели в Финляндии

Материковая Финляндия
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3 объекта найдено
Goiglo Hotel & Hostel в Куусамо, Финляндия
Goiglo Hotel & Hostel
Куусамо, Финляндия
Число комнат 33
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Олемме iso hotellimajoitus Suomen vilkkaimmasta matkailukeskuksesta Рука - Куусамо. Hotelli …
$1,30 млн
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Отель 2 000 м² в Салла, Финляндия
Отель 2 000 м²
Салла, Финляндия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$622,679
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Международное агентство недвижимости Habita
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Отель 1 136 м² в Savonlinna sub region, Финляндия
Отель 1 136 м²
Savonlinna sub region, Финляндия
Площадь 1 136 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$619,796
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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