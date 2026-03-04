Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда кондоминиумов в Пномпене, Камбоджа

Khan Sen Sok
99
Khan Daun Penh
51
Khan Boeng Keng Kang
142
Khan Chamkar Mon
156
651 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Эти удобно расположенные квартиры находятся рядом с Chipmong Sen Sok и всего в 5 минутах от …
$1,200
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 5
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной средой, этот двухкомнатный двухкомнатн…
$680
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12
Crown Towers предлагает премиальный опыт городской жизни, определяемый современной архитекту…
$380
в месяц
Кондо 3 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 16
[Городской лофт] Кондо 3BR/2 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 1100$/месяц 📆 Оригинальное н…
$1,100
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Современная 1-местная, 1-ванная квартира в аренду в Туол Кук, Пном Пень находится всего в не…
$390
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта современная 1-комнатная, 1-комнатная квартира предлагает 68,3 кв. м комфортной жилой пло…
$2,126
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира-студия площадью 44 квадратных метра предлагается в аренду по цене 400 долларов …
$400
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 32
Добро пожаловать в эту очаровательную кондоминиум с 1 кроватью и 1 ванной в самом сердце Чам…
$600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 10
Зайдите в современный город, живущий с этой просторной 1-комнатной квартирой, идеально распо…
$600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 8
Опыт современного городского проживания в самом сердце БКК1 с этой стильной и полностью мебл…
$1,550
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенная в BKK1, эта стильная 2-комнатная, 2-комнатная квартира предлагает примерно 90-…
$1,500
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная 2-комнатная, 2-комнатная квартира предлагает 120 м2 комфортной жилой площади …
$1,200
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта удобная однокомнатная квартира доступна для аренды по 700 долларов в месяц и поставляетс…
$700
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Зайдите в эту стильную квартиру с 1 спальней и 1 ванной комнатой в Пор Сен Чей, Чам Чао, пре…
$500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 6
Новая единица!!! Расположение: Sen Sok Площадь Количество спален: 1 Количество ванных комнат…
$380
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 16
[ТВ Башня] Кондо 1BR / 1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 600$/месяц 📆 Оригинальное назван…
$600
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 14
[Городской лофт] Кондо 2BR/2 Ванная + 1 💵 Стоимость аренды: 1200$/месяц 📆 Оригинальное назва…
$1,200
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 25
Это современная минималистическая квартира в стиле дизайна от известного японского застройщи…
$1,500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 6
✨Ищете 1 спальный кондо? Ознакомьтесь с Crown Tower в Сен-Сок, недалеко от Тул-Корк! Соверше…
$380
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Опыт яркой городской жизни в этой очаровательной 2-комнатной, 1-комнатной квартире в аренду!…
$280
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Откройте для себя идеальное городское убежище! Эта очаровательная 1-комнатная, 1-ванная квар…
$450
в месяц
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Откройте для себя идеальное городское убежище! Эта очаровательная 1-местная, 1-ванная кварти…
$270
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 7
Эта 1-комнатная квартира стратегически расположена в самом сердце BKK1, в окружении множеств…
$1,600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7
Эта 1-комнатная, 2-комнатная квартира предлагает 60 кв.м комфортабельного жилого пространств…
$750
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта хорошо спроектированная 1-комнатная квартира предлагает 75 квадратных метров комфортной …
$750
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта полностью меблированная двухкомнатная квартира доступна для аренды и имеет частный балко…
$1,200
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта роскошная 2-комнатная квартира предлагает 97 кв.м современной жилой площади в Тул-Корке …
$3,018
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 9
Откройте для себя городское убежище! Эта очаровательная кондоминиум с 1 кроватью и 1 ванной …
$350
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта просторная 1-комнатная квартира предлагает 69,1 кв. м продуманного жилого пространства, …
$850
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2
Ищете удобное и доступное место для проживания в Тул Томпонг 1? Эта квартира с одной спальне…
$500
в месяц
