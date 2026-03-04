Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда кондоминиумов в Khan Prampi Makara, Камбоджа

17 объектов найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Monourom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Monourom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенная в Прампир Меккакра, эта красивая квартира с 1 спальней 1 ванной комнатой предл…
$525
в месяц
Оставить заявку
Кондо 4 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 4 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 16
Этот потрясающий пентхаус с 4 спальнями и 5 ванными комнатами расположен в самом сердце Хан …
$2,200
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот ухоженный 1-комнатный, 1-комнатный блок предлагает 50 кв.м комфортабельной жилой площад…
$550
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта современная квартира-студия расположена в Сангкат Велвонг, Хан 7 Макара, всего в несколь…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта просторная 3-комнатная, 4-комнатная квартира предлагает 170 кв.м комфортабельного жилого…
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта ухоженная квартира расположена на 10-м этаже и предлагает комфортное жилое пространство …
$850
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Orussey Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Orussey Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 24
Эта хорошо расположенная квартира с 1 спальней и 1 ванной комнатой расположена на 24-м этаже…
$550
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Orussey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Orussey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 16
Откройте для себя эту красивую квартиру-студию на высоком этаже в аренду в Олимпии-Сити, рас…
$530
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта комфортабельная квартира площадью 80 кв.м, 2 спальни, 2 ванные комнаты предлагается за 9…
$950
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в оживленном районе Хан 7 Макара, эта хорошо оборудованная 1-комнатная, 2-комн…
$750
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эта полностью меблированная однокомнатная квартира предлагает удобное и практичное жилое про…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта полностью меблированная служебная квартира с 2 спальнями составляет 80 м2 и доступна за …
$900
в месяц
Оставить заявку
Кондо 4 комнаты в Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Кондо 4 комнаты
Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 8
Опыт непревзойденной элегантности и комфорта в этом пентхаусе с 4 спальнями и 3 ванными комн…
$3,600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта удобная однокомнатная квартира доступна для аренды в удобном месте рядом с Олимпийским с…
$400
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Monourom, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Monourom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 34
Эта просторная высокопольная квартира предлагает 2 спальни с большим залом и занимает 188 м2…
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступная за 350 долларов в месяц, эта очаровательная квартира предлагает комфортабельное жи…
$350
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта полностью меблированная служебная квартира с 1 спальней доступна за 500 долларов в месяц…
$500
в месяц
Оставить заявку
