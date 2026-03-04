Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Долгосрочная аренда
  5. Кондо

Долгосрочная аренда кондоминиумов в Khan Chamkar Mon, Камбоджа

156 объектов найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 32
Добро пожаловать в эту очаровательную кондоминиум с 1 кроватью и 1 ванной в самом сердце Чам…
$600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 10
Зайдите в современный город, живущий с этой просторной 1-комнатной квартирой, идеально распо…
$600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2
Ищете удобное и доступное место для проживания в Тул Томпонг 1? Эта квартира с одной спальне…
$500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12
Эта современная студия площадью 38 кв.м. расположена на 11-м и 12-м этажах, откуда открывает…
$600
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 15
Премиум 3-комнатная, 3-комнатная квартира теперь доступна для аренды в востребованном районе…
$3,500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта современная однокомнатная квартира наполнена отличным естественным светом и воздушным по…
$600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Эта 1-комнатная квартира, расположенная на 1-м этаже в районе Psa Derm Thkov, предлагает 47 …
$450
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта хорошо спроектированная двухкомнатная квартира предлагает щедрое жилое пространство и ко…
$1,200
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта очаровательная 2-комнатная, 1-комнатная квартира идеально расположена в самом сердце Тон…
$750
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Эта просторная двухкомнатная квартира предлагает практичную и хорошо спланированную планиров…
$450
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта комфортабельная однокомнатная квартира расположена в районе Phsar Derm Thkov и предлагае…
$450
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 3
Испытайте современную жизнь в этом стильном дуплексе с 1 спальней, 2 ванными комнатами, расп…
$1,600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
[Boeng Trabek Area] Кондо 1BR/1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 550$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$550
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта студия площадью 37 м2 предлагает стильное и эффективное жилое пространство, идеально под…
$800
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта просторная квартира расположена в Тонле-Бассак и доступна за 1500 долларов в месяц. Он п…
$1,500
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта квартира площадью 150 м2 предлагает удобное и современное жилое пространство с 2 спальня…
$1,000
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 10
Эта просторная двухэтажная квартира расположена в очень востребованном районе Тонле Басак. С…
$2,500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
[Boeng Trabek Area] Кондо 1BR/1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 550$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$550
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Обслуживаемый многоквартирный дом, расположенный в районе Boeng Trabaek в Пномпене, районе, …
$600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
[Queston Residence] Кондо 1BR/1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 800$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$800
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта совершенно новая квартира идеально расположена в самом сердце Тул Томпонг, предлагая иде…
$750
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта квартира расположена в Тонле Бассак и доступна за 1000 долларов в месяц. Он имеет две сп…
$1,000
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта хорошо спроектированная квартира площадью 50 кв.м предлагает идеальное сочетание комфорт…
$550
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5
Эта хорошо спроектированная 2-комнатная, 2-комнатная квартира предлагает щедрые 150 кв.м жил…
$1,200
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Эта полностью меблированная 3 спальня Executive, расположенная в самом сердце района Тонле Б…
$3,144
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира площадью 73 кв. м предлагает две просторные спальни королевского размера, совре…
$900
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта 2-комнатная, 1-комнатная квартира площадью 70 м2 и доступна за 550 долларов в месяц. Уст…
$550
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Обслуживаемый многоквартирный дом, расположенный в районе Boeng Trabaek в Пномпене, районе, …
$750
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 15
Расположенный в оживленном районе Sangkat Tonle Bassac, этот хорошо спроектированный одноком…
$500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Просторная 1-комнатная, 1-комнатная квартира площадью 100 м2 скоро будет доступна в Бён Траб…
$450
в месяц
