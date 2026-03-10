Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Долгосрочная аренда
  5. Кондо

Долгосрочная аренда кондоминиумов в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

Кондо Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Этаж 10
Ваше идеальное городское убежище ждет вас! Этот очаровательный кондоминиум с 1 спальней в же…
$250
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18
Откройте для себя идеальный городской побег! Этот дружелюбный кондоминиум с 1 спальней и 1 в…
$300
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 14
Эта полностью меблированная квартира для аренды расположена на 14-м этаже и поставляется со …
$350
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 27
Этот полностью меблированный кондоминиум с 2 спальнями и 1 ванной комнатой на 27-м этаже Vue…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 34
Panthouse, расположенный в Koh Norea, предлагает современные прибрежные районы, расположенны…
$4,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 7
Откройте для себя идеальную аренду в оживленных Чбар Ампов, Нирут, Пномпень! Этот очаровател…
$600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Обнимите оживленный город, живущий в этой восхитительной 2-комнатной квартире, доступной для…
$500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 18
Идеальный городской оазис ждет вас! Откройте для себя эту очаровательную кондоминиум с 1 спа…
$280
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Откройте для себя эту восхитительную 2-х кровать, 2-х ванную квартиру для аренды в оживленно…
$680
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8
Эта полностью меблированная квартира для аренды расположена на 8-м этаже и поставляется со в…
$400
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 24
Эта современная угловая квартира на 24-м этаже предлагает потрясающий вид на реку и имеет до…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира-студия площадью 44 квадратных метра предлагается в аренду по цене 400 долларов …
$400
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 12
Этот полностью меблированный кондоминиум с 2 спальнями в Vue Aston предлагает спокойный и ст…
$800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 17
Откройте для себя восхитительную жизнь в этой очаровательной 2-комнатной, 1-комнатной кварти…
$500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Откройте для себя идеальное городское убежище! Эта очаровательная 1-местная, 1-ванная кварти…
$270
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Эта 1-комнатная, 1-комнатная квартира предлагает 60 кв.м продуманного жилого пространства в …
$550
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная двухкомнатная квартира с двумя ванными комнатами предлагает комфортабельную ж…
$650
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта однокомнатная квартира предлагает щедрые 80 кв.м комфортабельной жилой площади и доступн…
$500
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти