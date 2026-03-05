Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда кондоминиумов в Khan Sen Sok, Камбоджа

99 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 13
[Городской лофт] Кондо 2BR/2 Ванная + 1 💵 Стоимость аренды: 1200$/месяц 📆 Оригинальное назва…
$1,200
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 27
[английский и китайский] 👑 Кондоминиум Crown Tower 🛏 1 Спальня с мебелью 🛁 1 Ванная комната …
$450
в месяц
Кондо 3 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 18
[Городской лофт] Пентхаус Кондо 💵 Стоимость аренды: 3000$/месяц 📆 Оригинальное название: Now…
$3,000
в месяц
Кондо 1 комната в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
[Городской лофт] Кондо 1BR/1 Ванная + 1 💵 Стоимость аренды: 600$/месяц 📆 Оригинальное назван…
$600
в месяц
Кондо 1 комната в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7
[Городской лофт] Кондо 1BR/1 Ванная + 1 💵 Стоимость аренды: 600$/месяц 📆 Оригинальное назван…
$600
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
✨Ищете 2 спальни в Сен Сок? Ознакомьтесь с Crown Tower в Сен-Сок, недалеко от Тул-Корк! Сове…
$600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Crown Towers, одно из функциональных зданий в районе Сен-Сок, предлагает вам уникальное ощущ…
$400
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Эта полностью меблированная квартира с одной спальней доступна для аренды и предлагает комфо…
$750
в месяц
Кондо 1 комната в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 11
Городской Лофт Кондо. Где можно почувствовать потепление, оставаясь на месте. Предлагая прос…
$600
в месяц
Кондо 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Кондоминиумы удобно расположены рядом с Чипмонг Сен Сок и всего в 5 минутах от AEON2, Макро,…
$1,200
в месяц
Кондо 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 13
Urban Loft Condo в Сене Зона Сок является идеальным вариантом для тех, кто ищет просторную и…
$1,200
в месяц
Кондо 1 комната в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 12
Urban Loft Condo в районе Сен Сок является идеальным вариантом для тех, кто ищет просторную …
$600
в месяц
Кондо 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 13
Urban Loft Condo в районе Сен Сок является идеальным вариантом для тех, кто ищет просторную …
$1,200
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Этаж 14
Добро пожаловать домой в этот привлекательный кондоминиум с 1 спальней для аренды в оживленн…
$350
в месяц
Кондо 1 комната в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 13
Urban Loft Condo в районе Сен Сок является идеальным вариантом для тех, кто ищет просторную …
$600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
Кондо 1BR / 1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 390$/месяц CTB0507 📆 Адрес: Улица 1978, Пно…
$390
в месяц
Кондо в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Это здание является современной жилой застройкой, предназначенной для комфортной городской ж…
$550
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5
✨Ищете 2 спальни в Сен Сок? Ознакомьтесь с Crown Tower в Сен-Сок, недалеко от Тул-Корк! Сове…
$600
в месяц
Кондо 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 14
Этот просторный двухкомнатный кондоминиум в Urban Loft Sen Sok предлагает 126 кв.м современн…
$1,200
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной обстановкой, расположенный рядом с Aeo…
$360
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта просторная 1-комнатная, 1-комнатная квартира предлагает 76 квадратных метров комфортной …
$500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3
Расположенный в хорошо спланированном сообществе Booyoung Town, этот блок с 1 спальней площа…
$350
в месяц
Кондо 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 13
Urban Loft Condo в районе Сен Сок является идеальным вариантом для тех, кто ищет просторную …
$1,200
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 17
Ищете кондо с 1 спальней в хорошем месте? Представляя совершенно новый блок с 1 спальней в C…
$400
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 12
[английский и китайский] 👑 Кондоминиум Crown Tower 🛏 2 спальня с мебелью 🛁 1 Ванная комната …
$650
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 9
✨Ищете 2 спальни в Сен Сок? Ознакомьтесь с Crown Tower в Сен-Сок, недалеко от Тул-Корк! Сове…
$600
в месяц
Кондо 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Эти удобно расположенные квартиры находятся рядом с Chipmong Sen Sok и всего в 5 минутах от …
$1,200
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 23
✨Ищете 2 спальни в Сен Сок? Ознакомьтесь с Crown Tower в Сен-Сок, недалеко от Тул-Корк! Сове…
$600
в месяц
Кондо 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 13
Urban Loft Condo в районе Сен Сок является идеальным вариантом для тех, кто ищет просторную …
$1,200
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 12
✨Ищете 2-комнатный кондо? Ознакомьтесь с Crown Tower в Сен-Сок, недалеко от Тул-Корк! Соверш…
$650
в месяц
