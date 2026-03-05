Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Долгосрочная аренда
  5. Кондо

Долгосрочная аренда кондоминиумов в Khan Daun Penh, Камбоджа

Кондо Удалить
Очистить
51 объект найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя комфортный город, живущий в этой полностью меблированной 1-комнатной кварт…
$550
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Эта совершенно новая исполнительная студия, расположенная в главной зоне КБР Пномпеня, предл…
$1,296
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
$1,600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Опыт жизни на берегу реки в этой просторной квартире площадью 100 квадратных метров, идеальн…
$1,040
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта частная резиденция расположена в тихом районе Даун Пенх, всего в нескольких минутах ходь…
$550
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Расположен в историческом районе Wat Phnom, район Daun Penh. Просторная двухкомнатная и трех…
$1,400
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Daun Penh, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя изысканный город, живущий в этой роскошной 91 кв.м однокомнатной квартире,…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта щедрая 2-комнатная квартира предлагает 106,32 кв. м комфортной и современной жилой площа…
$1,650
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта уютная обслуживаемая квартира предлагает комфортное жилое пространство площадью 55 кв.м.…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Откройте для себя роскошный город, живущий в этом обширном 190 кв.м, 3-комнатной квартире, р…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта удобная однокомнатная квартира доступна для аренды по 700 долларов в месяц и поставляетс…
$700
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя комфортную жизнь в этой хорошо оборудованной 1-комнатной квартире, располо…
$480
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 24
"🏙️ Город Посмотреть Condo - Prime Boeung Kark Просторная 2-комнатная, 80 кв.м на 24-м этаже…
$900
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Это просторное и хорошо оборудованное исполнительное подразделение с 1 спальней (66-70 кв. м…
$1,767
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этот блок предлагает удобное и стильное жилое пространство, идеально подходящее для семей ил…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 6
Стильные мезонинные апартаменты с 1 спальней теперь доступны для аренды в Даун Пенхе, одном …
$330
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этот просторный и хорошо оборудованный люксовый блок с 1 спальней (50-55 кв. м) доступен для…
$1,532
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта современная и просторная квартира предлагает комфортабельный город, живущий в центре Дау…
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная 2-комнатная, 2-комнатная квартира предлагает 120 м2 комфортной жилой площади …
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5
Ощутите очарование городской жизни с этой красиво оформленной квартирой площадью 65 кв.м. на…
$750
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этот 2-комнатный номер Premier ( 120-127 кв.м.) доступен для аренды в оживленном районе Бён …
$2,992
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Daun Penh, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира-студия с ванной предлагает 50 кв.м комфортабельной жилой площади и доступна за …
$1,178
в месяц
Оставить заявку
Кондо 5 комнат в Khan Daun Penh, Камбоджа
Кондо 5 комнат
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 12
Опыт жизни в этом исключительном пентхаусе, где комфорт действительно соответствует стилю. О…
$8,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 8
Опыт городской жизни в этой обширной квартире площадью 167 квадратных метров, расположенной …
$3,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5
Откройте для себя эту просторную 57 кв.м 1-комнатную, 1-комнатную квартиру, идеально располо…
$690
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта обслуживаемая квартира доступна для аренды по цене 750 долларов в месяц. Блок расположен…
$750
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 10
Эта 2-комнатная квартира, расположенная на 10-м этаже, может похвастаться просторной планиро…
$1,100
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Мы рады представить выдающуюся 2-комнатную квартиру (тип А), расположенную в самом сердце пр…
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 9
Этот эксклюзивный пентхаус с тремя спальнями предлагает исключительный жизненный опыт с общи…
$4,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Откройте для себя эту 65-километровую полностью меблированную квартиру в самом сердце Пномпе…
$700
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти