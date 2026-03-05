Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда кондоминиумов в Khan Toul Kork, Камбоджа

68 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
[Площадь времени 3] Кондо 2BR/1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 650$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$650
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в популярном районе Тул-Корк, эта 1-комнатная, 1-комнатная квартира предлагает…
$650
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 5
Ищете удобное и доступное жилое пространство в одном из самых оживленных районов Пномпеня? Э…
$1,350
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта премиальная квартира с одной спальней предлагает щедрую жилую площадь 136 кв.м. и доступ…
$1,080
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 9
Испытайте современную жизнь в исключительной ценности с этой хорошо спроектированной двухком…
$700
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 20
Если вы ищете стильный и удобный кондоминиум, этот блок с 1 спальней на 20-м этаже Тайм-скве…
$450
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира площадью 49 кв.м. полностью меблирована и предназначена для комфорта. Он имеет …
$500
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта роскошная 2-комнатная квартира предлагает 97 кв.м современной жилой площади в Тул-Корке …
$3,018
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Эта полностью меблированная 1-комнатная квартира предлагает идеальное сочетание комфорта, уд…
$380
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта просторная квартира площадью 59 квадратных метров предлагает одну спальню и одну ванную …
$750
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этот красиво оформленный семейный номер с 2 спальнями расположен в хорошо управляемом обслуж…
$1,200
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Живите в самом сердце действия! Эта просторная 2-комнатная квартира идеально расположена на …
$750
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6
Этот уютный и хорошо обставленный кондоминиум с 1 спальней является фантастическим вариантом…
$350
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Опыт яркой городской жизни в этой очаровательной 2-комнатной, 1-комнатной квартире в аренду!…
$280
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной обстановкой, этот однокомнатный блок в…
$450
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Откройте для себя эту элегантную 3-комнатную квартиру, расположенную в самом сердце района Т…
$1,300
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Эта совершенно новая 2-комнатная квартира предлагает современное жилое пространство, адаптир…
$1,000
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 10
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной обстановкой, этот трехкомнатный блок н…
$900
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Эта хорошо оборудованная 1-комнатная, 1-комнатная квартира расположена в желательном районе …
$700
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 26
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной обстановкой, этот двухкомнатный блок н…
$650
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 15
Эта просторная однокомнатная квартира предлагает 68 кв.м комфортабельного жилого пространств…
$1,100
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная 2-комнатная, 2-комнатная квартира расположена в районе Тул-Корк и предлагает …
$950
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 14
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной обстановкой, этот однокомнатный блок в…
$450
в месяц
Кондо 5 комнат в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 5 комнат
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этот потрясающий новый роскошный пентхаус предлагает целый этаж элегантного жилого пространс…
$8,800
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот просторный студийный номер площадью 65 квадратных метров доступен для аренды по цене 55…
$550
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Современная 1-местная, 1-ванная квартира в аренду в Туол Кук, Пном Пень находится всего в не…
$390
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот кондоминиум площадью 70 кв.м предлагает одну спальню и одну ванную комнату за 550 долла…
$550
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот комфортабельный кондоминиум с 1 спальней и 1 ванной комнатой расположен в востребованно…
$450
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этаж 6
Откройте для себя идеальное сочетание комфорта, пространства и удобства с этой обширной 3-ко…
$1,000
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в Тул-Корке, эта 2-комнатная, 2-комнатная квартира предлагает щедрые 130 квадр…
$850
в месяц
