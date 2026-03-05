Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда кондоминиумов в Khan Mean Chey, Камбоджа

Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этот полностью меблированный кондоминиум предлагает 49 кв.м комфортабельной жилой площади по…
$450
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта комфортабельная 2-комнатная квартира доступна для аренды по 700 долларов в месяц, а Wi-F…
$700
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта красиво меблированная квартира предлагает 110 кв.м жилой площади с двумя спальнями и бол…
$1,500
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 48
Испытайте современный город, живущий в Urban Village, где эта полностью меблированная 3-комн…
$1,400
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Этаж 42
Современное жилое сообщество смешанного использования в Пномпене, которое сочетает современн…
$700
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 13
[Версальская площадь] Студия Condo Studio Room 💵 Стоимость аренды: 450$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$450
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Эта квартира расположена в Боэн Тумпуне и доступна за 750 долларов в месяц. Он имеет две спа…
$750
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 51
Испытайте современный город, живущий в Urban Village, где эта полностью меблированная 1-комн…
$500
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 35
Эта 3-комнатная, 2-комнатная квартира расположена на 35-м этаже, предлагая открытый вид и ко…
$1,100
в месяц
Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Эта современная резиденция на этапе 1 предлагает комфортабельное проживание в городе с беспл…
$700
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта просторная 3-комнатная квартира предлагает общую площадь 215 квадратных метров с четырьм…
$1,800
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7
Этот хорошо спроектированный блок площадью 151 кв.м. имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты, пре…
$1,350
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот полностью меблированный кондоминиум с 1 спальней предлагает 54 кв.м комфортабельного жи…
$500
в месяц
Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Откройте для себя комфортный город, живущий в этой полностью меблированной 1-комнатной кварт…
$550
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 22
Настоятельно рекомендуется: одно из лучших 2-комнатных помещений на площади Версаля с отличн…
$750
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 14
Угловой блок с дополнительным пространством, дополнительным светом и дополнительным комфорто…
$850
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 41
Эта новая квартира доступна для аренды по 1500 долларов в месяц и полностью оснащена совреме…
$1,500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот современный кондоминиум с 1 спальней предлагает 107 кв.м полностью меблированного жилог…
$1,500
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 27
Площадь Версаля Condo 2BR 💵 Стоимость аренды: 850$/месяц 📆 Доступно: Адрес: Hun Sen BLVD (60…
$850
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 27
Угловой блок с дополнительным пространством, дополнительным светом и дополнительным комфорто…
$850
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта полностью меблированная 3-комнатная квартира составляет 190 м2 и доступна за 1500 доллар…
$1,200
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 25
Площадь Версаля Condo 2BR 💵 Стоимость аренды: 750$/месяц 📆 Доступно: Адрес: Hun Sen BLVD (60…
$750
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 7
Этот современный кондоминиум с 1 спальней расположен недалеко от Chipmong Mega Mall, всего в…
$390
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Откройте для себя идеальный городской оазис! Этот очаровательный кондоминиум с 1 спальней дл…
$360
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 25
Настоятельно рекомендуется: одно из лучших 2-комнатных помещений на площади Версаля с отличн…
$750
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Эта хорошо спроектированная квартира-студия предлагает комфортное и удобное жилое пространст…
$480
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Эта полностью меблированная 1-комнатная, 2-комнатная квартира площадью 75 м2 и доступна за 5…
$550
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта удобная 1-комнатная квартира доступна для аренды по цене $500 в месяц, а Wi-Fi включен в…
$500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Stueng Mean Chey 1, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 22
Кондо Аната ст271 в аренду 💥Стоимость: $330/месяц (новая комната) ▪️Пол: 12А ▪️Размер: 33sqm…
$330
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта полностью меблированная 2-комнатная квартира находится в Боэн Тумпуне и доступна для дол…
$750
в месяц
