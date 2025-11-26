Солнечный Берег Жилой комплекс “MAGNOLIA 8” 700 м от моря
Апартаменты сдаются под ключ
Подземные/наземные парковочные места
Студии: от 38,48 м² Двухкомнатные: от 56,88 м²
Цены: от 1 550€ м2 до 2 300€ м2
2000€ - депозит 30% - первый взнос, оплачивается в течение 1 месяца с момента внесения депозита
Рассрочка на 3 года. Первый год без процентов. Два последующих с удорожанием 1 000 € в год. Условия выплат гибкие.
В шаговой доступности круглогодичные супермаркеты, кафе.
Такса поддержки 12€ м2
Срок окончания строительства октябрь 2027 года