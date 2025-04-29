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Жильё в Wollersdorf Steinabruckl, Австрия

1 объект найдено
Вилла в Siedlung Feuerwerksanstalt, Австрия
Вилла
Siedlung Feuerwerksanstalt, Австрия
Площадь 265 м²
Эта роскошная вилла, сочетает в себе самые современные технологии строительства, элегантный …
$2,85 млн
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Параметры недвижимости в Wollersdorf Steinabruckl, Австрия

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