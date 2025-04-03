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Коммерческая недвижимость в Филлах, Австрия

1 объект найдено
Detached House in a Favorable location on the outskirts of Villach в Филлах, Австрия
Detached House in a Favorable location on the outskirts of Villach
Филлах, Австрия
Число комнат 3
Площадь 446 м²
Detached house in a privileged location on the outskirts of Villach . Suitable as a residen…
$1,13 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов