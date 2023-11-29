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Таунхаусы в Вена, Австрия

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1 объект найдено
Таунхаус с кондиционером, с гаражом, в центре города в Вена, Австрия
Таунхаус с кондиционером, с гаражом, в центре города
Вена, Австрия
Площадь 5 м²
Новый таунхаус расположен в Вене, Дёблинг, Австрия. В светлом апартаменте в таунхаусе 5 боль…
€2,36 млн
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Параметры недвижимости в Вена, Австрия

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