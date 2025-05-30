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Жильё в Velden am Worther See, Австрия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Kostenberg, Австрия
Дом 7 комнат
Kostenberg, Австрия
Число комнат 7
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Расположенный в самом сердце живописного холмистого ландшафта Кёстенберга — тихого и зелёног…
$672,950
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