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Земельные участки в Нижняя Австрия, Австрия

22 объекта найдено
Земельные участки в Gemeinde Berndorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Berndorf, Австрия
Площадь 513 м²
Участок под застройку площадью 513 м² продается в тихом жилом районе (прилегающий участок та…
€275,000
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Земельные участки в Gemeinde Berndorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Berndorf, Австрия
Площадь 513 м²
Участок под застройку площадью 513 м² продается в тихом жилом районе (прилегающий участок та…
€275,000
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Земельные участки в Gemeinde Berndorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Berndorf, Австрия
Площадь 500 м²
Участок под застройку площадью 500 м² продается в тихом жилом районе (прилегающий участок та…
€275,000
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Земельные участки в Gemeinde Berndorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Berndorf, Австрия
Площадь 500 м²
Участок под застройку площадью 500 м² продается в тихом жилом районе (прилегающий участок та…
€275,000
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Земельные участки в Gemeinde Korneuburg, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Korneuburg, Австрия
Площадь 931 м²
€990,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 370 м²
На продажу выставлена ​​половина участка под застройку в большом жилом районе Бизамберг, где…
€325,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 571 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€189,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 820 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€259,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 820 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€259,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 893 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€295,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 884 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€289,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 563 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€189,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 5 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€1,69 млн
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Земельные участки в Tresdorf, Австрия
Земельные участки
Tresdorf, Австрия
Площадь 2 м²
Имеется участок площадь аппрокс. 1590 m ² выставлены на продажу. Сюжеты связны, подходящее …
€395,000
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Земельные участки в Tresdorf, Австрия
Земельные участки
Tresdorf, Австрия
Площадь 1 м²
Имеется участок площадь аппрокс. 1450 m ² выставлены на продажу. Для того, чтобы в полной м…
€299,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 689 м²
€454,000
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Земельные участки в Gemeinde Haringsee, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Haringsee, Австрия
Площадь 1 м²
Продается красивый, ровный угловой участок под застройку в районе Харингзее. Объект имеет у…
€197,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 741 м²
Этот участок под застройку, выходящий на юго-запад, продается в отличном месте поселения Бис…
€659,000
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Земельные участки в Gemeinde St Andrae-Woerdern, Австрия
Земельные участки
Gemeinde St Andrae-Woerdern, Австрия
Площадь 892 м²
Один из редких строительных участков с 892m ² находится в нескольких минутах ходьбы от желез…
€298,000
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Земельные участки в Гензерндорф, Австрия
Земельные участки
Гензерндорф, Австрия
Площадь 686 м²
Здания в Gänserndorf Stadt продаются. В настоящее время существует два участка площадью 686 …
€342,314
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Земельные участки в Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Площадь 210 м²
КРАСИВОЕ ЗДАНИЕ СО СТАРЫМ ЗАПАСОМ В ИДЕАЛЬНОМ МЕСТЕ Непосредственно на границе между Веной …
€760,000
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Земельные участки в Gemeinde Edlitz, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Edlitz, Австрия
Площадь 1 385 м²
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…
€620,000
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