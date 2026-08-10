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Жилье в Линце, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Линц, Австрия
Квартира 1 комната
Линц, Австрия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
$227,130
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Параметры недвижимости в Линце, Австрия

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